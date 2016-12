Seit 1955 bietet die Westdeutsche Blindenhörbücherei e.V. (WBH) in Münster Blinden und hochgradig Sehbehinderten die Möglichkeit, kostenlos Hörbücher auszuleihen. Auch die Ausleihe an Personen, die auf Grund einer körperlichen Beeinträchtigung ein gedrucktes Buch nicht handhaben können, ist gegen Übernahme der Portokosten möglich. Zudem können fünf Hörzeitschriften im Abonnement bezogen werden, die wöchentlich bzw. monatlich erscheinen und als CD erhältlich sind oder im gesicherten Bereich dieser Homepage zum Herunterladen zur Verfügung stehen. Dazu ist eine kostenlose Registrierung notwendig.

Der Versand erfolgt in briefkastengerechten Boxen oder Umschlägen über den Postweg als kostenlose Blindensendung. Die Texte werden von geschulten Sprecherinnen und Sprechern in unseren hauseigenen Studios direkt am PC aufgesprochen und dann als DAISY-Hörbuch (z. Zt. mehr als 35.000 Titel) auf CDs gespeichert und zur Ausleihe zur Verfügung gestellt.

Seit dem Sommer 2016 ist es auch möglich, Hörbücher herunterzuladen oder eigene SD-Karten und USB-Sticks einzuschicken, die mit den gewählten Titeln bespielt werden. Zum Herunterladen (Download) ist eine Registrierung im Login-Bereich notwendig.

Sie haben damit die Auswahl aus einer großen Anzahl verschiedenster Hörbücher aus allen Bereichen der Literatur. Die WBH ist primär für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland zuständig; eine Anmeldung kann aber unabhängig vom Wohnort erfolgen. Wir versenden unsere Hörbücher z.B. auch ins Ausland.

Die WBH arbeitet mit Unterstützung bzw. in Kooperation von/mit folgenden Institutionen:

MAIS Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

Saarland - Staatskanzlei

Paul-und-Charlotte-Kniese-Stiftung, Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin

Stiftung Wohlfahrtspflege NRW

LWL-Museum für Naturkunde, Münster

Landschaftsverband Rheinland

Sparkasse Münsterland Ost

Kulturgut Haus Nottbeck - Museum für Westfälische Literatur