Die Westdeutsche Blindenhörbücherei e.V. verleiht kostenlos Hörbücher als DAISY-CD aus allen Bereichen der Literatur an Sehbehinderte und Blinde. Auch die Ausleihe an körperlich Beeinträchtigte, die ein Buch nicht handhaben können, ist möglich. Zudem bietet die WBH fünf DAISY-Hörzeitschriften im Abonnement an. Hörbücher können außerdem heruntergeladen oder auf zuvor eingeschickte eigene Speicherkarten oder USB-Sticks kopiert werden.

Wir haben uns bemüht, die wichtigsten Informationen zur Ausleihe von Hörbüchern und zum Abonnieren von Zeitschriften auf dieser Homepage für Sie zusammenzustellen und wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern.